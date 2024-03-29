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12:45, 29 марта 2024Россия

В России фразой про свинью в навозе ответили на слова Кирби

Рогов назвал высказывание Кирби о теракте в «Крокусе» угрозой и истерикой
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Представитель Белого дома Джон Кирби несмотря на свой высокий статус занимается пропагандой и открытым хамством. Об этом заявил член Общественной палаты (ОП) России Владимир Рогов, который также напомнил американскому политику о существовании двух русских поговорок о навозе. Его слова приводит РИА Новости.

Что говорил о навозе представитель Белого дома?

Джон Кирби в ходе брифинга оскорбил российских чиновников и сравнил их с продавцами навоза из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле», допускающих украинский след. Он отметил, что его дядя часто говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту, поэтому «российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

В качестве ответа Рогов привел две фразы: «Где вороне ни летать, а все навоз клевать» и «Наряди свинью хоть в серьги, а она все равно в навоз». Он добавил, что в США делают такие заявления, так как опасаются доказательств причастности украинских властей к теракту в «Крокусе».

«США находятся в таком истеричном состоянии по поводу близости подтверждения того, что за террористическим актом в "Крокусе" стоит режим Зеленского и, считай, сами американцы, что уже переходят к прямым угрозам и истерикам», — заявил общественник.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон также заявила, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле», а полную ответственность за атаку несет «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

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