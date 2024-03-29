В сеть попали кадры уничтожения украинской боевой бронированной машины «Козак»
Российские военные уничтожили ББМ «Козак» ВСУ ударом беспилотника «Ланцет»СюжетРакетные удары по Украине:
Момент уничтожения боевой бронированной машины (ББМ) «Козак» Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом российского беспилотника «Ланцет» попал на видео. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «РаZвед_ДоZор».
Отмечается, что российские военные уничтожили украинскую ББМ возле границы в Сумской области. На попавших в сеть кадрах видно, как снаряд наводится на украинскую военную технику, после чего происходит взрыв.
ББМ «Козак» впервые был представлен на Украине в 2014 году. Машина была допущена до эксплуатации в ВСУ с 3 ноября 2016 года.
Ранее на видео попало уничтожение пятого американского танка Abrams, поставленного Украине, под Авдеевкой. В момент атаки российского беспилотника, танк стоял посреди поля.