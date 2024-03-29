В сеть попали кадры уничтожения украинской боевой бронированной машины «Козак»

Российские военные уничтожили ББМ «Козак» ВСУ ударом беспилотника «Ланцет»

Момент уничтожения боевой бронированной машины (ББМ) «Козак» Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом российского беспилотника «Ланцет» попал на видео. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «РаZвед_ДоZор».

Отмечается, что российские военные уничтожили украинскую ББМ возле границы в Сумской области. На попавших в сеть кадрах видно, как снаряд наводится на украинскую военную технику, после чего происходит взрыв.

ББМ «Козак» впервые был представлен на Украине в 2014 году. Машина была допущена до эксплуатации в ВСУ с 3 ноября 2016 года.

Ранее на видео попало уничтожение пятого американского танка Abrams, поставленного Украине, под Авдеевкой. В момент атаки российского беспилотника, танк стоял посреди поля.