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19:59, 29 марта 2024Бывший СССР

В сеть попали кадры уничтожения украинской боевой бронированной машины «Козак»

Российские военные уничтожили ББМ «Козак» ВСУ ударом беспилотника «Ланцет»
СюжетРакетные удары по Украине:

Момент уничтожения боевой бронированной машины (ББМ) «Козак» Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом российского беспилотника «Ланцет» попал на видео. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «РаZвед_ДоZор».

Отмечается, что российские военные уничтожили украинскую ББМ возле границы в Сумской области. На попавших в сеть кадрах видно, как снаряд наводится на украинскую военную технику, после чего происходит взрыв.

ББМ «Козак» впервые был представлен на Украине в 2014 году. Машина была допущена до эксплуатации в ВСУ с 3 ноября 2016 года.

Ранее на видео попало уничтожение пятого американского танка Abrams, поставленного Украине, под Авдеевкой. В момент атаки российского беспилотника, танк стоял посреди поля.

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      Александр Курбатов
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