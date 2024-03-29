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17:07, 29 марта 2024Мир

В США назвали фундаментальную ошибку Запада в отношении России

Эксперт Бреннер: Запад совершил ошибку, попробовав сломить Россию руками Украины

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Страны Запада совершили фундаментальную ошибку, попробовав сломить Россию руками Украины. Об этом в беседе с Asia Times заявил старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер.

«Это была фундаментальная геостратегическая ошибка, имевшая разрушительные последствия: циничное использование полумиллиона украинцев в качестве пушечного мяса и фактически уничтожение страны во имя ослабления Москвы», — отметил эксперт.

Профессор счел, что США воспринимают Россию как преграду на пути к мировой гегемонии, и поэтому включили союзников в свою масштабную антироссийскую кампанию.

По словам Бреннера, ради этого Западу пришлось напрасно пожертвовать «своим арсеналом современного оружия, корпусом советников, десятками миллиардов долларов», так как Россия продолжает развивать экономику и сотрудничество с другими странами.

Ранее профессор политологии в Университете Род-Айленда в США Николай Петро назвал ошибку Запада в оценке единства россиян и их доверия к власти.

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      Елизавета Мытарева
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