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23:07, 29 марта 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине из-за нехватки военных

Риттер: Украина столкнулась с чрезвычайной ситуацией из-за нехватки бойцов ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в критической ситуации из-за острой нехватки военных. На это YouTube-каналу Danny Haiphong указал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Чрезвычайная ситуация с кадрами. Только что Зеленский сказал, что им не хватает 700 000 человек, они все мертвы», — заявил эксперт.

Риттер добавил, что сейчас Киев выдвинул на передовую до 300 тысяч человек. Однако, отметил он, этих сил недостаточно для сдерживания российских войск.

Ранее американское издание Politico объяснило нехватку солдат у Украины уклонением граждан от призыва на военную службу по мобилизации. Оно отметило, что уклонистов становится все больше.

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      Марина Совина
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