99-летняя участница Великой Отечественной пожаловалась на затопленную квартиру

В Ярославле 99-летняя участница ВОВ страдает от вечных протечек крыши

В Ярославле 99-летняя участница Великой Отечественной войны (ВОВ) страдает от постоянных протечек крыши. О ситуации пишет местный портал YarNews.net.

Ветеран проживает на последнем этаже дома по улице Гужевой. Из-за ветхой крыши ее квартиру вечно заливает, отчего в комнатах отошли обои и разрослась плесень. От сырости и холода у пенсионерки развился бронхит.

Кровля в доме по улице Гужевой износилась еще 10 лет назад, на протечки жалуются собственники со всех этажей здания. Подъезд долгие годы не видел ремонта — штукатурка там отваливается кусками. Если прежде квартиры заливало только весной, сейчас каждый сильный дождь приводит к затоплению. Многократные жалобы в управляющую компанию плодов не принесли. Лишь один раз в квартиру для фотофиксации приходил инженер. Дальнейших действий со стороны коммунальщиков не последовало.

Благодаря родственникам ветерана ситуацией в проблемном доме заинтересовались в Народном фронте. По их сведениям, капремонт в доме запланирован на раньше 2026 года. Волонтеры направили запрос в мэрию и региональный фонд. Также общественники обратились в прокуратуру и следком.

Ранее из-за протечек кровли отпала часть стены многоквартирного жилого дома в Челябинске. Окна и оконные переплеты в здании разрушаются, выпадают кирпичи, отклеиваются обои, а квартиры зарастают черной плесенью.