Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:32, 22 марта 2024Среда обитания

В жилом доме в российском городе отпала стена

В жилом доме в Челябинске отпала стена

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

В Челябинске из-за протечек кровли отпала часть стены многоквартирного жилого дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Батумская, 3, который раньше являлся общежитием. Из-за постоянных протечек кровли в нем разрушаются окна и оконные переплеты, выпадают кирпичи и отклеиваются обои, а квартиры зарастают черной плесенью.

По словам жильцов, они уже несколько лет не могут добиться решения о ремонте кровли и стен, а на просьбы решить проблему управляющая компания «Жилищная компания Центрального района» «отвечает» рукоприкладством сотрудников. «На все обращения в управляющую компанию на нас набрасываются с кулаками, в последний раз представитель УК напал на беременную», — пожаловалась одна из жительниц дома.

Материалы по теме:
Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?
Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?
4 декабря 2023
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

Женщина уточнила, что в доме была проведена экспертиза, которая подтвердила намокание межквартирных перегородок и выявила 70 процентов износа кровли, что указывает на необходимость капитального ремонта. При этом в УК считают, что жильцы за него не платят, однако сами хозяева квартир заверяют, что задолженностей у них нет. Помимо этого, управляющая организация сообщала о сборе документов на ремонт кровли, однако никакой информации о последующих работах не предоставила. Между тем, на официальном сайте фонда капремонта Челябинской области никакой информации о сборе средств в проблемном доме и выбранном жителями операторе не указано. Постройки также нет и в перечне зданий, где запланированы какие-либо работы.

Ранее в марте стало известно, что в домах в Свердловской области квартиры дома заросли плесенью, а подвал затапливает фекалиями на протяжении 10 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      США призвали Украину прекратить атаки на нефтяные заводы России. Чего опасается Вашингтон?

      Книгу о наркотиках вернули в библиотеку через 37 лет с загадочной запиской

      Известный комик с ТНТ высказался о запретных темах для юмора

      В Днепропетровской области Украины начались экстренные отключения света

      Премьер Венгрии не исключил отправку Западом войск на Украину через пару месяцев

      К МКС в 30-й раз запустили Dragon

      В США рассказали о последствиях больших потерь на Украине

      Россиянам назвали способ сэкономить на замене пластиковых окон

      В Польше назвали приглашение Украины в НАТО предлогом для войны

      Стало известно о падении вертолета Ми-8 под Белгородом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше