В жилом доме в российском городе отпала стена

В жилом доме в Челябинске отпала стена

В Челябинске из-за протечек кровли отпала часть стены многоквартирного жилого дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Батумская, 3, который раньше являлся общежитием. Из-за постоянных протечек кровли в нем разрушаются окна и оконные переплеты, выпадают кирпичи и отклеиваются обои, а квартиры зарастают черной плесенью.

По словам жильцов, они уже несколько лет не могут добиться решения о ремонте кровли и стен, а на просьбы решить проблему управляющая компания «Жилищная компания Центрального района» «отвечает» рукоприкладством сотрудников. «На все обращения в управляющую компанию на нас набрасываются с кулаками, в последний раз представитель УК напал на беременную», — пожаловалась одна из жительниц дома.

Женщина уточнила, что в доме была проведена экспертиза, которая подтвердила намокание межквартирных перегородок и выявила 70 процентов износа кровли, что указывает на необходимость капитального ремонта. При этом в УК считают, что жильцы за него не платят, однако сами хозяева квартир заверяют, что задолженностей у них нет. Помимо этого, управляющая организация сообщала о сборе документов на ремонт кровли, однако никакой информации о последующих работах не предоставила. Между тем, на официальном сайте фонда капремонта Челябинской области никакой информации о сборе средств в проблемном доме и выбранном жителями операторе не указано. Постройки также нет и в перечне зданий, где запланированы какие-либо работы.

Ранее в марте стало известно, что в домах в Свердловской области квартиры дома заросли плесенью, а подвал затапливает фекалиями на протяжении 10 лет.