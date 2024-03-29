Власти заявили об отсутствии планов запрещать экспорт дизеля из России

Новак заявил об отсутствии планов запрещать экспорт дизельного топлива из России

Власти не планируют повторно запрещать экспорт дизельного топлива, поскольку ситуация на российском рынке стабильная как с ценами, так и с предложением, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.

«Все меры, которые были приняты в последнее время правительством, обеспечивают стабильное снабжение рынка, стабильную ситуацию по ценам», — цитирует агентство зампреда кабмина. Новак объяснил, что дизеля в стране производится вдвое больше, чем необходимо для внутреннего рынка, а если ввести ограничения, «его будет некуда девать».

Ранее правительство с 1 марта повторно запретило поставки бензина за рубеж сроком на полгода. Минимальные объемы продаж дизтоплива на биржевых торгах этим же решением увеличили с 12,5 до 16 процентов от производства. Отмечалось, что такой подход увеличит объем топлива, которое продается по рыночным ценам, а значит, поднимется и доля сделок, заключающихся на конкурентных условиях.

Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России вводился в 2023 году с 21 сентября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. В начале октября власти частично отменили решение в отношении зарубежных поставок дизеля, разрешив его доставку в морские порты при условии, что на внутренний рынок будет идти не менее половины топлива. 17 ноября действие меры было полностью прекращено.