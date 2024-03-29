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15:28, 29 марта 2024Экономика

Власти заявили об отсутствии планов запрещать экспорт дизеля из России

Новак заявил об отсутствии планов запрещать экспорт дизельного топлива из России
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Власти не планируют повторно запрещать экспорт дизельного топлива, поскольку ситуация на российском рынке стабильная как с ценами, так и с предложением, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.

«Все меры, которые были приняты в последнее время правительством, обеспечивают стабильное снабжение рынка, стабильную ситуацию по ценам», — цитирует агентство зампреда кабмина. Новак объяснил, что дизеля в стране производится вдвое больше, чем необходимо для внутреннего рынка, а если ввести ограничения, «его будет некуда девать».

Ранее правительство с 1 марта повторно запретило поставки бензина за рубеж сроком на полгода. Минимальные объемы продаж дизтоплива на биржевых торгах этим же решением увеличили с 12,5 до 16 процентов от производства. Отмечалось, что такой подход увеличит объем топлива, которое продается по рыночным ценам, а значит, поднимется и доля сделок, заключающихся на конкурентных условиях.

Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России вводился в 2023 году с 21 сентября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. В начале октября власти частично отменили решение в отношении зарубежных поставок дизеля, разрешив его доставку в морские порты при условии, что на внутренний рынок будет идти не менее половины топлива. 17 ноября действие меры было полностью прекращено.

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      Дмитрий Воронин
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