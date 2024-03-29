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02:30, 29 марта 2024Забота о себе

Врач оценил правдивость утверждения о пользе витаминов для потенции

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

Биологически активные добавки для потенции работают исключительно как плацебо, заявил уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Правдивость утверждения о пользе витаминов для мужского здоровья он оценил в своем Telegram-канале.

По словам Лубенникова, аптеки буквально завалены БАДами и витаминными комплексами, якобы улучшающими потенцию мужчин, и эти средства пользуются большим спросом. На деле же они, как утверждает врач, — пустышки.

В целом, я не против БАДов и витаминов, если они работают и помогают мужчине. В большинстве случаев они работают по принципу плацебо. То есть вера в хороший эффект от препарата способствует улучшению состояния

Александр Лубенниковуролог, сексолог
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Уролог объяснил, если мужчина на приеме признается, что эффект от БАДов и витаминов есть, причина снижения потенции заключается в психологических проблемах, а это уже повод обратиться к сексологу.

Ранее Александр Лубенников назвал маскирующееся под простатит заболевание. Он объяснил, что зачастую мужчинам с дисфункцией полового нерва ставят неверный диагноз.

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      Вера Владзиевская
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