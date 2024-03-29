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17:18, 29 марта 2024Бывший СССР

Заявление о принудительном включении Армении в Союзное государство опровергли

Посол России в Ереване Копыркин: включение Армении в СГ не было темой диалога
Сергей Копыркин

Сергей Копыркин. Фото: Արմինե Ավագյան / Wikimedia

Присоединение Армении к Союзному государству (СГ) никогда не было темой политического диалога Москвы и Еревана. Заявления о принудительном включении республики в союз в беседе с порталом 24News опроверг посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Я, как посол Российской Федерации, не знаю о том, что подобный вопрос когда-либо был темой политического диалога между Ереваном и Москвой», — приводятся в публикации слова российского дипломата.

Он добавил, что некоторая часть армянского общества поддерживает инициативу присоединения республики к СГ, и в России на это смотрят позитивно.

Ранее заявления о принудительном включении Армении в СГ также прокомментировали представители союза. По словам государственного секретаря объединения Дмитрия Мезенцева, никто никогда не тащит другие страны в Союзное государство.

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      Глеб Палехов
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