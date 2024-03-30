Александр Петров за полгода не смог продать элитную квартиру

Актер Александр Петров за полгода не смог продать квартиру, где жил с бывшей

Александру Петрову полгода не удалось продать элитную квартиру, в которой он жил со своей бывшей девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Петров купил двухуровневые апартаменты площадью 131,6 квадратных метра с террасой в ЖК Loftec в 2021 году. В то время он встречался с партнершей по фильму «Стрельцов», Стасей Милославской. После неожиданной свадьбы с Викторией Антоновой в 2023 году, с которой Петров познакомился на улице, актер решил избавиться от квартиры. В октябре ее выставили на продажу за 60,6 миллиона рублей, но продать за эту сумму не смогли. Затем цену снизили до 57 миллионов. Сейчас риелторы предлагают на апартаменты дополнительную скидку в пять процентов. При этом квартира продается со всей мебелью и техникой. Похожее жилье в том же комплексе стоит в среднем около 63 миллионов рублей.

Милославская, согласно информации SHOT, купила в квартиру диван, немного изменила интерьер и повесила на стену купленную в Италии картину «Джокер» — это был подарок возлюбленному. Картина также продается вместе с апартаментами.

Однако даже снижение цены не помогло актеру с продажей. Причина может быть в неудачной планировке: высота потолков в спальне и на кухне составляет всего около двух метров. Кроме того, прописаться в квартире нельзя, так как это апартаменты. Сейчас в апартаментах никто не живет.

Ранее сообщалось, что Александр Петров получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день. Помимо работы в кино, Петров также состоит в труппе театра имени Ермоловой в Москве, за каждый спектакль он получает до 100 тысяч рублей.