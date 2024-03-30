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00:43, 30 марта 2024Россия

Кадыров показал кадры уничтожения ДРГ ВСУ на Белгородском направлении

Кадыров: российские войска уничтожили ДРГ ВСУ на Белгородском направлении

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские военнослужащие ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на Белгородском направлении. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он сообщил, что диверсанты пытались скрыться в заброшенном здании, где собирались оборудовать огневую позицию. «Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия, в свою очередь, быстро ликвидировала противника», — рассказал Кадыров.

19 марта Минобороны РФ доложило об уничтожении пункта дислокации ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ Курской области — в населенном пункте Рыжевка Сумской области. Российские военнослужащие нанесли удар по противнику планирующими бомбами.

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      Марина Совина
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