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02:19, 30 марта 2024Мир

Папа Римский снова пропустил Крестный ход

Папа Римский Франциск не пришел на Крестный ход второй год подряд

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Римский Франциск вновь пропустил Крестный ход, который проходит в Страстную пятницу. Как сообщил корреспондент ТАСС, об отсутствии понтифика стало известно всего за минуту до начала процессии.

В 2023 году Папа Римский Франциск также не пришел на Крестный ход из-за перенесенного вирусного бронхита, о чем было объявлено заранее. Служба печати Святого престола сообщила, что понтифик будет наблюдать за процессией из своей резиденции в Ватикане «из соображений сохранения здоровья».

Ранее Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он высказался о трагедии после мессы по случаю Пальмового воскресенья.

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      Маргарита Пименова
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