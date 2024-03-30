Под Киевом установили тысячи «зубов дракона»

В Киевской области установили десять тысяч противотанковых заграждений

В Киевской области установили десять тысяч противотанковых заграждений, известных под названием «зубы дракона». Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, под Киевом продолжаются работы по возведению фортификационных сооружений. «Установятся заградительные рубежи — "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. Уже установили почти десять тысяч бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров», — написал Кравченко.

Ранее стало известно о том, что Украина строит линию укреплений на границе с Россией в Сумской области. В работах принимают участие 26 компаний-подрядчиков из разных регионов страны.