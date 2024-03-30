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15:07, 30 марта 2024Спорт

Польский футболист рассказал об изменившей его России

Польский игрок «Рубина» Мацей Рыбус заявил, что в России стал настоящим мужчиной
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Польский футболист «Рубина» Мацей Рыбус рассказал, как его изменила Россия. Слова игрока передает sport.tvp.pl.

Рыбус поделился, что ему поступали угрозы из-за того, что он не уехал из России после начала СВО. Полузащитник отметил, что ему было больно от подобных сообщений, но он был к ним готов.

«У меня жена русская, двое сыновей, недвижимость и жизнь. Именно в России я стал настоящим мужчиной, создал семью, заработал деньги и обеспечил свое будущее», — подчеркнул Рыбус. Поляк добавил, что его главные футбольные успехи также связаны с Россией.

Рыбус представляет казанский клуб с июня 2023-го. Ранее он выступал за столичные «Спартак» и «Локомотив», а также грозненский «Терек».

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      Дарья Коршунова
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