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20:23, 30 марта 2024Россия

Раскрыты подробности жизни девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Mash: фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои работал в Москве на стройке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Девятый фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримаде Лутфуллои работал в Москве на стройке. Подробности его жизни раскрыл Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Лутфуллои уволился за несколько дней до теракта. По информации Mash, у него есть высшее образование, полученное в Таджикистане. Он переехал в российскую столицу на заработки и прожил в Москве год. Лутфуллои не женат и не имеет судимостей. Каждое утро девятый фигурант дела созванивался с отцом.

Отмечается, что Лутфуллои уволился 13 марта, а через два дня заселился в хостел на Щелковской. Mash пишет, что 20 марта он рассказал сожителям о подработке по уборке мусора на пару дней, за которую получит 30 тысяч рублей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримаде Лутфуллои. Он частично признал вину. Мужчина является уроженцем Таджикистана, ему 24 года.

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      Кристина Есикова
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