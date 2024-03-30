Сальдо заявил о раненных в результате удара ВСУ по Херсонской области

Сальдо: в результате удара ВСУ из HIMARS по Херсонской области четверо ранены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два удара из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по селу Брилевка в Херсонской области, в результате ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«С мест сообщают о четырех ракетах, две из них сбили», — проинформировал он. По предварительным данным, четыре человека получили осколочные ранения нижних конечностей и туловища.

Ранее средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник над Белгородской областью. «Около 7:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в Минобороны. Накануне, 29 марта, дрон ВСУ врезался в многоэтажный дом в Белгороде.