Шольц назвал причину помощи Украине

Шольц: Германия помогает Украине ради собственной безопасности

Германия оказывает помощь Украине ради обеспечения собственной безопасности, заявил во время видеообращения к гражданам по случаю Пасхи канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все стремимся к более спокойному миру», — высказался он. Шольц указал, что мир не может существовать без справедливости, и поэтому Германия будет поддерживать Украину «в ее борьбе за справедливый мир» столько, сколько потребуется. «Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности», — подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность мирных переговоров по Украине. Он сообщил, что множество государств в настоящий момент «обсуждают, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу», но отметил, что мир возможен в любое время.