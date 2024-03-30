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19:59, 30 марта 2024Россия

«Торг» за присоединенные к России территории назвали неуместным

Слуцкий: «торг» с Украиной за ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области неуместен

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Возвращение Украине территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей невозможно, разговоры об этом неуместны. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Свою точку зрения политик изложил в Telegram-канале.

Намерение «поторговаться» за присоединенные к России территории Слуцкий усмотрел в интервью украинского лидера Владимира Зеленского. «Его заявление буквально предполагает торг за русский Донбасс, Херсонщину и Запорожье. Торг неуместный. Эти регионы стали российскими по воле людей, и их возврат в состав Украины невозможен ни переговорным, ни военным путем!» — убежден лидер фракции ЛДПР. По его словам, переговоры России и Украины могут проводиться лишь с учетом
«сложившихся территориальных реалий».

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Высказывания Зеленского, как отмечает Слуцкий, свидетельствуют об «усталости Запада от попрошайки, который вот-вот утратит легитимность». Кроме того, публикация интервью пришлась на двухлетнюю годовщину заключения стамбульских договоренностей по мирному урегулированию конфликта. На фоне этого разговор украинского президента с журналистом CBS выглядит «реквиемом по упущенным возможностям», говорит глава партии. «Если бы Киев тогда не вышел из переговорного процесса по приказу англосаксов, то сегодня не пришлось бы говорить про "границы 2022 года"...» — считает Слуцкий.

Ранее в интервью американскому телеканалу CBS Зеленский допустил возможность мирных переговоров даже без выхода на границы 1991 года. Прежде пункт о возврате Украине Крыма и Донбасса считался ключевым для возобновления диалога двух стран.

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      Виктория Клабукова
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