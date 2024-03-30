«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 0:0 в матче 21-го тура РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 21 матча «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Урал» занимает 13-е место с 20 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 41 очко.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с московским «Динамо» 7 апреля. «Урал» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».

