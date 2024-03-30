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21:55, 30 марта 2024Россия

Стало известно о состоянии пострадавших у «Крокуса» детей

Отец рассказал о состоянии сбитых террористами у «Крокуса» детей
СюжетПожары в России

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Дети, которые пострадали во время ДТП, когда террористы покидали «Крокус сити холл», идут на поправку. Об этом на акции памяти возле «Крокуса» агентству ТАСС сообщил их отец.

«Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь», — подчеркнул он. Отец ребенка уточнил, что мальчика уже перевели из реанимации к своей сестре в палату.

Кроме того, мужчина отметил, что его семья чувствовала поддержку от всей страны — от Камчатки до Калининграда.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны — их арестовали до 22 мая.

30 марта стало известно, что в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» пострадали 695 человек.

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      Юлия Мискевич
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