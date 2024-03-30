ЦСКА упустил победу над аутсайдером РПЛ

ЦСКА сыграл с «Сочи» со счетом 2:2 в матче 21-го тура РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Олимпийском стадионе Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 2:2. На 15-й минуте защитник сочинцев Дмитрий Чистяков забил автогол. На первой добавленной к первому тайму минуте нападающий армейцев Антон Заболотный увеличил преимущество команды.

Во втором тайме на 50-й минуте форвард Сауль Гуарирапа сократил отставание «Сочи». На 73-й минуте полузащитник Мартин Крамарич сравнял счет, и ЦСКА упустил победу.

Таким образом, после 21 матча ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Сочи» является аутсайдером и занимает последнее 16-е место с 14 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 41 очко.

В следующем матче ЦСКА примет воронежский «Факел» 7 апреля. «Сочи» днем ранее сыграет на выезде с «Ростовом».