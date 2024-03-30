Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:34, 30 марта 2024Мир

В Европе заметили рост числа могил погибших на Украине наемников

РИА: на кладбищах Европы растет число могил погибших на Украине наемников

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

На кладбищах стран Европы растет число могил наемников, погибших на Украине. На это обратило внимание РИА Новости.

В частности, замечены свежие надгробия на захоронениях в Польше и Франции.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл, что иностранные наемники отсиживаются за спинами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, они практически не бывают на передовой, так как предпочитают служить на второй-третьей линиях обороны. «На передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши», — отметил политик.

27 марта оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши заявило о внезапной смерти бригадного генерала Адама Марчака. В сообщении отмечается, что смерть офицера наступила 26 марта, в тот момент военачальник не находился на службе. По неподтвержденной информации, генерал мог погибнуть в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер по заглубленному командному пункту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала троих иностранцев при попытке устроить теракт в Ставрополье. За боевиками вовремя установили слежку

      В Европе заметили рост числа могил погибших на Украине наемников

      В Германии подсчитали количество въехавших в страну за два года мужчин с Украины

      В Госдуме назвали США возможными кураторами теракта в «Крокусе»

      Террористы в «Крокусе» стрельбой удерживали людей среди рядов горящих кресел

      Москвичей предупредили о снеге в апреле

      Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

      В МИД раскритиковали доклад ООН про пытки на Украине

      Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС из-за России

      Захарова резко раскритиковала реакцию Пугачевой на теракт в «Крокусе». Что сказала певица?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше