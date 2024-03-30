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11:48, 30 марта 2024Россия

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о переговорах с Россией

Песков о словах Зеленского о переговорах: геополитическая реальность поменялась
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что геополитическая реальность с момента начала специальной военной операции (СВО) кардинально поменялась: изменились границы и Украины, и России. «У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в ответ на слова Зеленского о том, что Киев пойдет на переговоры после того, как Россия вернется к границам на момент начала СВО.

Ранее Песков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о формуле мира, в соответствии с которой должны проходить переговоры по урегулированию украинского конфликта. По словам официального представителя Кремля, Москва не приемлет каких-либо правил, «которые будут кем-то еще выработаны» и навязаны.

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      Алина Черненко
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