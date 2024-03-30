Мирошник: доклад ООН про пытки на Украине нельзя считать серьезным исследованием

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник раскритиковал доклад Организации Объединенных Наций (ООН) про пытки на Украине, отметив, что его нельзя считать серьезным исследованием. Дипломат указал в разговоре с РИА Новости, что доклад не отражает полную картину происходящего.

По мнению Мирошника, документ сформулирован крайне расплывчато, поскольку ООН больше не может «так уж активно выгораживать» Киев. «Это совсем не полная картина того, как Украина игнорирует права и человеческие нормы международного права и права ведения конфликта», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался на тему доклада ООН о пытках российских военных на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона будет добиваться того, чтобы все виновные понесли должное наказание.