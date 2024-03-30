Экс-советник Пентагона Макгрегор: Одесса никогда не была частью Украины

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Одесса никогда не была частью Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Как он отметил, с самого начала украинского конфликта было понятно, что Россия будет продвигаться по исторически своим территориям, где живет русскоговорящее население. «Одесса никогда не была частью Украины, точно также, как и Крым», — сказал Макгрегор.

Как утверждает экс-советник Пентагона, Запад окажется в состоянии войны с Россией, если совершит попытку вмешаться и пересечет границу со стороны Молдавии, Румынии или Польши, чтобы не допустить переход Одессы под контроль войск РФ.