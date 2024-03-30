В США рассказали о повредившем мост в Мэриленде контейнеровозе

Контейнеровоз сохранил целостность после столкновения с мостом в Мэриленде

Корпус сингапурского контейнеровоза получил повреждения в результате столкновения с мостом в Мэриленде, но сохранил целостность. Об этом рассказал губернатор американского штата Вес Мур во время брифинга, пишет РИА Новости.

«Сегодня утром объединенное командование заверило меня, что корпус "Дали" поврежден, но цел», — подчеркнул он.

По его словам, специалисты планируют сначала разрезать и поднять из воды секции моста, которые обрушились к северу от места столкновения. Мур отметил, что это позволит открыть временный канал с ограничениями, который даст возможность провести больше судов в обход места крушения.

Сейчас на месте происшествия заняты 377 человек. Накануне туда стали прибывать большегрузные краны, с помощью них планируется убрать секции моста весом 3-4 тысячи тонн.

Знаменитый мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско обрушился 26 марта. Инцидент произошел после того, как грузовое судно врезалось в одну из опор огромного сооружения. В результате столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву. Несколько центральных пролетов стального моста упали в воду.

Ранее эксперты заявили, что на восстановление рухнувшего в американском Балтиморе моста может уйти от 18 месяцев до нескольких лет. Траты на предстоящие работы они оценили в суммы от 400 миллионов до 1 миллиарда долларов.