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08:16, 30 марта 2024Бывший СССР

В Узбекистане решили усилить меры по предотвращению терактов

Президент Узбекистана Мирзиёев поручил усилить меры по предотвращению терактов

Фото: MARK CRISTINO / Pool / Reuters

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев решил усилить в стране меры по охране общественного порядка и предотвращению возможных терактов. Об этом сообщила пресс-служба главы бывшей советской республики.

Отмечается, что Мирзиёев доклады руководства Министерства внутренних дел и Национальной гвардии по вопросам организации охраны общественного порядка на крупных объектах сферы торговли и обслуживания. На совещании также затронули вопрос нарастающих новых угроз и рисков общественной безопасности.

По итогам совещания президент Узбекистана поручил усилить проводимую работу и принять действенные меры, направленные на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.

Ранее МВД РФ усилило меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры после теракта в «Крокус сити холле». Как уточнил начальник главного управления МВД России на транспорте Олег Калинкин, сотрудники органов внутренних дел и подразделения транспортной безопасности проводят досмотры, также в профилактических мероприятиях участвуют кинологи с собаками.

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      Марина Совина
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