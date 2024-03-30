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23:59, 30 марта 2024Мир

Во Франции раскритиковали план Макрона по Украине

Echos: французские военные не изменят ситуацию на поле боя на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

При отправке французских военных на Украину для помощи ВСУ ситуация на поле боя никак не изменится. Об этом пишет издание Echos.

«Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины», — сказано в статье.

Франция не сможет перевесить чашу весов даже своими военными. Автор статьи допустил, что они могут увеличить российские потери, но это не повлияет на ситуацию на передовой. В материале указано, что российская армия имеет в распоряжении управляемые бомбы и другое мощное оружие.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон «становится все более одиноким и смешным» из-за его агрессивной риторики в адрес России. Эксперт также призвал граждан страны «остановить безумца Макрона».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Макрон является самым радикальным сторонником эскалации на Украине. Он отметил, что в европейском истеблишменте существуют разные позиции по высказываниям французского лидера.

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      Марина Совина
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