Echos: французские военные не изменят ситуацию на поле боя на Украине

При отправке французских военных на Украину для помощи ВСУ ситуация на поле боя никак не изменится. Об этом пишет издание Echos.

«Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины», — сказано в статье.

Франция не сможет перевесить чашу весов даже своими военными. Автор статьи допустил, что они могут увеличить российские потери, но это не повлияет на ситуацию на передовой. В материале указано, что российская армия имеет в распоряжении управляемые бомбы и другое мощное оружие.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон «становится все более одиноким и смешным» из-за его агрессивной риторики в адрес России. Эксперт также призвал граждан страны «остановить безумца Макрона».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Макрон является самым радикальным сторонником эскалации на Украине. Он отметил, что в европейском истеблишменте существуют разные позиции по высказываниям французского лидера.

