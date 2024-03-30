Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке Украины на село Тишанка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничное село Тишанка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — проинформировал он.

По его словам, в результате был поврежден инфраструктурный объект связи. Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий атаки.

30 марта под обстрелом украинских войск оказалось село Дроновка Грайворонского городского округа. Гладков рассказал, что в результате в одном из домов осколками повреждены летняя кухня и сарай.

Ранее украинский беспилотник уничтожили средствами ПВО над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны России, попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена утром 30 марта.