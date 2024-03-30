Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 30 марта 2024Россия

ВСУ атаковали приграничное село

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке Украины на село Тишанка

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничное село Тишанка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — проинформировал он.

По его словам, в результате был поврежден инфраструктурный объект связи. Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий атаки.

30 марта под обстрелом украинских войск оказалось село Дроновка Грайворонского городского округа. Гладков рассказал, что в результате в одном из домов осколками повреждены летняя кухня и сарай.

Ранее украинский беспилотник уничтожили средствами ПВО над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны России, попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена утром 30 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Подпольщики сообщили об обстреле аэродрома ВСУ под Николаевом. Там находилась техника Запада

      В США оценили принадлежность Одессы к Украине

      ВСУ атаковали приграничное село

      «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

      Заявление Зеленского о переговорах с Россией назвали клоунадой

      Следком детально восстановит предшествовавшие теракту в «Крокусе» события

      На Украине назвали последствие ударов России по энергетике

      Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака

      Пушков ответил на слова премьера Польши о предвоенной эпохе

      Момент уничтожения железнодорожного моста около Курахово попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше