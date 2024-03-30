Вучич выдвинул кандидатом на пост премьера Сербии главу Минобороны

Вучич выдвинул главу Минобороны Сербии Вучевича на пост премьера

Президент Сербии Александр Вучич выдвинул главу Минобороны Милоша Вучевича на пост премьера страны. Об этом пишет РИА Новости.

«На основании параграфа Конституции предлагаю Народной Скупщине (парламенту) Милоша Вучевича кандидатом на пост председателя правительства Республики Сербия», — заявил Вучич.

В ходе заседания правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) 6 марта на пост председателя правительства предложили кандидатуру нынешнего премьера Аны Брнабич. Однако после трех дней дебатов вакансия осталась открытой, а Брнабич избрали председателем законодательного собрания.

В ближайшее время парламент назначит дату рассмотрения и утверждения нового состава правительства.

Ранее Вучич заявил о давлении на страну из-за России. По его мнению, угрозы Сербии связаны с военным нейтралитетом страны и отказом присоединиться к антироссийским санкциям.

