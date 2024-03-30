Microsoft выпустит игровую консоль без дисковода

Exputer: Microsoft выпустит доступную консоль Xbox без дисковода

Авторы блога Exputer опубликовали фотографии, предположительно, новой консоли Xbox. Изображения доступны на сайте медиа.

По словам энтузиастов, они получили снимки следующей консоли Xbox. Судя по материалам, приставка будет иметь дизайн и форму текущей флагманской консоли Xbox Series X. Однако в отличие от оригинала новый аппарат появится в белом, а не черном цвете.

Также инсайдеры рассказали, что Microsoft выпустит консоль без дисковода. Таким образом, она будет работать только с цифровыми версиями игр. Ожидается, что подобный компромиссный гаджет получит доступную цену.

Еще в феврале источники Exputer рассказывали, что будущая Xbox без дисковода будет стоить на 50-100 долларов дешевле, чем Xbox Series X за 499 долларов. Сроки выхода новой приставки не раскрываются.

В ноябре 2020 года Microsoft выпустила консоли Xbox Series X и S. Версия S, в отличие от флагманской приставки, получила уменьшенный до 512 гигабайт накопитель и лишилась дисковода.

В октябре компания Sony анонсировала новую версию консоли PlayStation 5. Приставка вышла в двух версиях — с дисководом и без него. Также Sony выпустила съемный дисковод в продажу.