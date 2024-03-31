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17:39, 31 марта 2024Силовые структуры

Бастрыкин отреагировал на нападение пациента с ножницами на медиков

СК: Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения на медиков в Ишиме

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения пациента с ножницами на медиков в больнице города Ишима Тюменской области. О реакции государственного деятеля на происшествие сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства (председатель СК России Александр Бастрыкин — прим. «Ленты.ру») поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Кублякову возбудить уголовное дело и доложить о ходе следствия», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Тюменской области уже организовали процессуальную проверку преступления по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 уголовного кодекса РФ.

Речь идет о происшествии в больнице №4 города Ишима, о нем стало известно ранее 31 марта. В учреждение доставили мужчину в неадекватном состоянии. Во время нахождения в приемном отделении он вынул из кармана ножницы и бросился с ними на медперсонал и других пациентов.

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      Нина Ташевская
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