«Бавария» впервые с 2019 года проиграла дортмундской «Боруссии»

«Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2 в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» впервые с 2019 года проиграла дортмундской «Боруссии». Результаты доступны на сайте Бундеслиги.

Встреча в рамках 27-го тура чемпионата Германии, прошедшая в Мюнхене, завершилась победой «Боруссии» со счетом 2:0. Голами отметились нападающий Карим Адейеми и защитник Юлиан Рюэрсон.

Таким образом, после 27 матчей «Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, набрав 60 очков. «Боруссия» располагается на четвертом месте с 53 очками. Лидирует Байер, в активе которого 73 очка.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Хайденхаймом», а «Боруссия» примет «Штутгарт». Обе встречи пройдут 6 апреля.