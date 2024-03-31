Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
1:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Наполи
0:3
Завершен
Аталанта
Италия - Серия А|30-й тур
Сочи
2:2
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Спартак
30 марта
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Балтика
2:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Спартак М
0:0
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
00:29, 31 марта 2024Спорт

«Бавария» впервые с 2019 года проиграла дортмундской «Боруссии»

«Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2 в Бундеслиге

Фото: Reuters

Мюнхенская «Бавария» впервые с 2019 года проиграла дортмундской «Боруссии». Результаты доступны на сайте Бундеслиги.

Встреча в рамках 27-го тура чемпионата Германии, прошедшая в Мюнхене, завершилась победой «Боруссии» со счетом 2:0. Голами отметились нападающий Карим Адейеми и защитник Юлиан Рюэрсон.

Таким образом, после 27 матчей «Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, набрав 60 очков. «Боруссия» располагается на четвертом месте с 53 очками. Лидирует Байер, в активе которого 73 очка.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Хайденхаймом», а «Боруссия» примет «Штутгарт». Обе встречи пройдут 6 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Илон Маск заявил об угрозе потери Черного моря Украиной

      Мужчина ради развлечения надул друга промышленным феном через задний проход

      В Германии заявили о скором выходе России на оперативный простор под Авдеевкой

      В Израиле заявили о перехвате летевшей из Сирии «подозрительной воздушной цели»

      Стало известно о проблемах со здоровьем у звезды сериала «Воронины»

      Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

      В WhatsApp добавили новую функцию

      Пьяная пассажирка устроила стриптиз в самолете из Тбилиси в Москву

      «Бавария» впервые с 2019 года проиграла дортмундской «Боруссии»

      Планшеты Apple отменили из-за Samsung

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше