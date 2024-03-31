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03:51, 31 марта 2024Мир

Байден предложил Трампу сыграть в гольф

Байден предложил Трампу сыграть в гольф и пообещал, что даст ему фору
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу сыграть в гольф. Об этом он написал он на своей странице в социальной сети Х.

Политик отметил, что его предложение все еще в силе. Он также пообещал, что даст Трампу фору. «Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Трамп проявляет безучастность к своей предвыборной кампании из-за нехватки финансирования, уделяя основное внимание сбору средств и игре в гольф в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

В феврале газета The New York Times писала, что Байден занял 14-ю строчку в рейтинге лучших американских лидеров. Согласно опросу ученых, проведенному ко Дню президентов, его главным достижением стала победа над предшественником на выборах. Лидирующие позиции традиционно достались Аврааму Линкольну, Франклину Рузвельту, Джорджу Вашингтону, Теодору Рузвельту и Томасу Джефферсону.

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      Марина Совина
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