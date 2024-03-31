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19:15, 31 марта 2024Мир

Более тысячи голландцев вышли протестовать против поставок оружия Украине

Более тысячи голландцев вышли на демонстрацию против поставок оружия Украине

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Более тысячи голландцев вышли на демонстрацию за мир и против поставок оружия Киеву западными странами на площади Дам в Амстердаме. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, прошедшая акция протеста стала самой массовой с момента начала таких мероприятий. Участники акции несли российские и символизирующие мир белые и голубые флаги с голубями и баннеры с лозунгами «Мы хотим мира!», «Никакого оружия ради мира!», «Нет НАТО — нет войны», «Мир — прямо сейчас!»

Как отметила одна из организаторов акции Наталья Воронцова, массовый интерес голландцев к акции появился после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейских военных надо посылать на фронт.

«После этого известные голландские активисты организовали большой митинг и призвали приходить в белой одежде и с белыми флагами… Подключились альтернативные СМИ, подключилась партия "Форум за демократию", подключились бывшие политики, например из Социалистической партии, и все пошло по соцсетям. Отсюда такой ажиотаж», — рассказала она.

31 декабря в Амстердаме на аналогичную демонстрацию вышло несколько десятков голландцев. Акции проводятся уже больше года в последнее воскресенье каждого месяца.

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      Александр Курбатов
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