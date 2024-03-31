Больной раком король Карл III поучаствовал в пасхальной службе

Sky News: британский король Карл III поучаствовал в пасхальной службе в Виндзоре

Больной раком британский король Карл III принял участие в пасхальной службе. По данным Sky News, церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

На службе 75-летний монарх появился вместе с королевой Камиллой. Это может говорить о том, что британский король постепенно возвращается к своим обязанностям, передает телеканал.

Одновременно с Карлом на службе появились герцог Йоркский Эндрю и его экс-супруга Сара Фергюсон, а также сестра короля принцесса Анна с мужем Тимоти Лоуренсом. Принцесса Кейт Миддлтон на службе не присутствовала: она решила пропустить мероприятие из-за рака.

Ранее источник издания People со ссылкой на врачей сообщил, что лечение Карла III проходит успешно. По его словам, медицинские работники оптимистично смотрят на перспективы британского монарха.

В свою очередь, 42-летняя Миддлтон рассказала о своем диагнозе этой весной. До этого она несколько месяцев не появлялась на публике, что повлекло за собой множество конспирологических теорий, из-за которых она вынуждена была прервать молчание.