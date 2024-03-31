Бывшего вице-премьера Чувашии задержали по делу о взятке

Бывшего вице-премьера Чувашии Данилова задержали по делу о взятке

Российские силовики задержали в Москве бывшего вице-премьера республики Чувашия. Об этом в воскресенье, 31 марта, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По имеющейся информации, речь идет о Павле Данилове, отстраненном накануне в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом о взятке. Отмечается, что вместе с Даниловым силовики задержали и директора компании застройщика. Задержанный чиновник с 2021 по сентябрь 2023 года занимал в республиканском правительстве должность советника министра строительства.

28 марта сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова по делу о взятке.