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20:05, 31 марта 2024Силовые структуры

Бывшего вице-премьера Чувашии задержали по делу о взятке

Бывшего вице-премьера Чувашии Данилова задержали по делу о взятке

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российские силовики задержали в Москве бывшего вице-премьера республики Чувашия. Об этом в воскресенье, 31 марта, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По имеющейся информации, речь идет о Павле Данилове, отстраненном накануне в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом о взятке. Отмечается, что вместе с Даниловым силовики задержали и директора компании застройщика. Задержанный чиновник с 2021 по сентябрь 2023 года занимал в республиканском правительстве должность советника министра строительства.

28 марта сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова по делу о взятке.

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      Владимир Седов
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