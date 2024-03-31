Экс-премьер Украины предрек Зеленскому становление никем

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский совсем скоро станет никем

Конституция Украины не предусматривает продление полномочий президента, а значит, после окончания президентского срока Владимир Зеленский станет никем. Об этом заявил экс-премьер республики Николай Азаров в Telegram.

«Если бы Украина была демократической страной, сегодня в ней состоялись бы выборы президента. Но Украина при Зеленском перестала таковой быть. Конституция Украины не предусматривает никаких продлений сроков полномочий, просто не предусматривает! А раз конституция не предусматривает, то Зеленский совсем скоро станет никем», — заявил он.

Азаров также подчеркнул, что Зеленский отложил выборы в стране из-за страха их проиграть. Бывший премьер подчеркнул, что эта ситуация стала логичным результатом «вытравливания в течение последних 10 лет из политического поля Украины всех, у кого есть хоть какое-то понимание того, какой должна быть Украина».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Владимира Зеленского военным диктатором. По его словам, отказавшись проводить в стране президентские выборы Зеленский окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию.