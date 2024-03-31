Фитнес-блогер посоветовал восемь видов планки для пятиминутной тренировки

Фитнес-блогер Евгений Лось рассказал о комплексе из планок для пятиминутной тренировки. Его слова приводит Men Today.

Лось предложил сделать восемь видов планки — каждую по 30 секунд. Большинство вариантов планки выполняется на прямых руках. К упражнению рекомендуется добавить касание рукой согнутой перед собой ноги, шаги руками вперед и поочередное отведение ног в стороны. Также на прямых руках выполняется планка в комбинации со скалолазом.

Часть планок выполняется на локтях — с переходом с прямых рук на локти и с касанием плеча противоположной рукой. Кроме того, Лось предложил делать обратную и боковую планки.

Ранее фитнес-тренер Мария Волынкина рассказала об опасности для здоровья, возникающей при неправильном выполнении планки. По ее словам, из-за неверной техники и прогиба в пояснице расслабляются живот и шея, что приводит к появлению болей в спине и со временем к травмам.