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16:41, 31 марта 2024Спорт

Фитнес-блогер посоветовал восемь видов планки для пятиминутной тренировки

Фото: Olivia Bauso / Unsplash

Фитнес-блогер Евгений Лось рассказал о комплексе из планок для пятиминутной тренировки. Его слова приводит Men Today.

Лось предложил сделать восемь видов планки — каждую по 30 секунд. Большинство вариантов планки выполняется на прямых руках. К упражнению рекомендуется добавить касание рукой согнутой перед собой ноги, шаги руками вперед и поочередное отведение ног в стороны. Также на прямых руках выполняется планка в комбинации со скалолазом.

Часть планок выполняется на локтях — с переходом с прямых рук на локти и с касанием плеча противоположной рукой. Кроме того, Лось предложил делать обратную и боковую планки.

Ранее фитнес-тренер Мария Волынкина рассказала об опасности для здоровья, возникающей при неправильном выполнении планки. По ее словам, из-за неверной техники и прогиба в пояснице расслабляются живот и шея, что приводит к появлению болей в спине и со временем к травмам.

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      Дарья Коршунова
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