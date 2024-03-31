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12:08, 31 марта 2024Мир

Французские фермеры заявили об угрозе из-за конфликта на Украине

NYT: конфликт на Украине «уничтожает» фермеров во Франции

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Конфликт на Украине представляет серьезную угрозу для фермеров во Франции и может их уничтожить. Об этом рассказывали представители французского фермерского движения, которых цитирует The New York Times (NYT).

«В начале войны, в 2022 году, наш министр экономики (Брюно Ле Мэр) сказал, что мы собираемся уничтожить Россию экономически. Что ж, именно война России на Украине уничтожает нас», — указал изданию один из фермеров, отметив, что конфликт на Украине привел к резкому росту цен на энергоносители.

В профсоюзе французских фермеров FNSEA также подчеркнули, что в нынешних условиях владельцам ферм трудно заработать на жизнь. При этом руководство страны обеспокоено вопросами защиты окружающей среды. «Экология без экономики не имеет смысла», — отметил председатель профсоюза Арно Руссо.

Ранее о необходимости защиты сельского хозяйства от нечестной конкуренции со стороны Украины заявили в Польше. Руководство страны, согласно заявлению заместителя министра сельского хозяйства и развития села Михала Колодзейчака, стремится, чтобы каждый польский фермер «чувствовал себя безопасно и хорошо».

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      Дмитрий Попов
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