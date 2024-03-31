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14:35, 31 марта 2024Россия

Генпрокурор рассказал о жалобах на задержки выплат участникам СВО

Генпрокурор Краснов: участились жалобы на задержки выплат участникам СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sarakhan Vadym / Shutterstock / Fotodom

В последнее время жалобы в Генпрокуратуру России о задержках выплат участникам специальной военной операции (СВО) после ранений участились. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, запись которого опубликована в Telegram.

«К сожалению, нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей, близких родственников. Этих сигналов немало. Первоначально были обращения о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования или невыплаты денежного довольствия. В последнее время поступает много обращений по задержке с выплатами по ранениям, в связи с присвоением государственных наград», — рассказал он.

Генпрокурор также подчеркнул, что реакция от правоохранительных органов по каждому случаю поступает оперативно, а там, где есть необходимость, ведомство реагирует жестко.

Ранее Краснов заявил, что возбужденные уголовные дела во отношении украинских нацистов зафиксируют доказательства их преступлений и зверств на века. По его словам, собранные доказательства впоследствии будут представлены справедливому суду.

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      Александр Курбатов
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