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12:18, 31 марта 2024Силовые структуры

Генпрокурор назвал цель возбуждения уголовных дел против украинских нацистов

Генпрокурор Краснов: уголовные дела зафиксируют преступления украинских нацистов

Фото: Salivanchuk Semen / Reuters

Возбужденные уголовные дела во отношении украинских нацистов зафиксируют доказательства их преступлений и зверств на века. О подобной цели заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, соответствующее видео опубликовано в Telegram.

«Надо собрать все доказательства зверств неонацистов, их кураторов, их пособников, идейных вдохновителей... Есть принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде, представим их мировой общественности, на века застолбив юридически значимые обстоятельства. Я убежден, что это будет уже скоро», — заявил генпрокурор.

Ранее генпрокурор заявил, что для на данный момент для общественности нет перспектив увидеть на скамье подсудимых в России тех украинских и западных деятелей, на которых российские следователи уже завели уголовные дела. Вместе с тем Краснов заверил, что все собранные материалы и доказательства будут представлены для мировой общественности на «справедливом суде».

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      Марина Совина
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