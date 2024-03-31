Генпрокурор Краснов: суд над политиками Украины и стран Запада еще нереалистичен

На данный момент увидеть на скамье подсудимых тех украинских и западных политических деятелей, в отношении которых в России заведены уголовные дела, еще нереалистично. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

«Увидеть их [политиков Украины и стран Запада] всех на скамейке правосудия, пока нереалистично. Но могу сказать, что у этих расследований есть и другая сторона. Необходимо собрать все документальные доказательства зверствований неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей», — подчеркнул он, отметив, что важно не допустить искажения фактов.

Игорь Краснов также особенно отметил принцип неотвратимости для всех причастных. Кроме того, он подчеркнул, что все собранные материалы будут представлены для мировой общественности на «справедливом суде».

12 марта в России завели дела против 50 чиновников из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии за снос советских памятников. В числе подсудимых оказался действующий эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. А в феврале в розыск объявили премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которая назвала данное решение неудивительным.