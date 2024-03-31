Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:33, 31 марта 2024Бывший СССР

Генпрокурор высказался о суде над политиками Украины и Запада

Генпрокурор Краснов: суд над политиками Украины и стран Запада еще нереалистичен

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На данный момент увидеть на скамье подсудимых тех украинских и западных политических деятелей, в отношении которых в России заведены уголовные дела, еще нереалистично. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

«Увидеть их [политиков Украины и стран Запада] всех на скамейке правосудия, пока нереалистично. Но могу сказать, что у этих расследований есть и другая сторона. Необходимо собрать все документальные доказательства зверствований неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей», — подчеркнул он, отметив, что важно не допустить искажения фактов.

Игорь Краснов также особенно отметил принцип неотвратимости для всех причастных. Кроме того, он подчеркнул, что все собранные материалы будут представлены для мировой общественности на «справедливом суде».

12 марта в России завели дела против 50 чиновников из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии за снос советских памятников. В числе подсудимых оказался действующий эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. А в феврале в розыск объявили премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которая назвала данное решение неудивительным.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      В ходе КТО в Дагестане задержали троих террористов

      Стало известно о пострадавших в ходе КТО в Дагестане

      Генпрокурор назвал цель возбуждения уголовных дел против украинских нацистов

      Британская армия лишилась десятков единиц оружия

      Силовики завершили контртеррористическую операцию в Каспийске

      Французские фермеры заявили об угрозе из-за конфликта на Украине

      В США рассказали о не защищаемом НАТО штате

      Пограничники задержали пытавшихся сбежать в Венгрию украинских уклонистов

      Родственница обвиняемого в теракте Файзова рассказала об отношениях с ним

      Путин восхитил Глобальный Юг брошенным НАТО вызовом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше