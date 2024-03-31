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13:44, 31 марта 2024Мир

Глава Сербии Вучич пообещал обсудить с Макроном покупку истребителей Rafale

Вучич пообещал обсудить покупку истребителей Rafale во время визита во Францию

Фото: Thomas Kienzle / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич пообещал обсудить покупку истребителей Rafale на встрече с Эммануэлем Макроном в ходе предстоящего визита во Францию. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщает РИА Новости.

По заявлению Вучича, он собирается обсудить покупку нескольких истребителей. Встреча глав Сербии и Франции состоится в ближайшие дни. 29 марта президент Сербии принял приглашение Макрона посетить Париж. По его словам, он намерен просить президента Макрона учитывать международные правовые нормы по вопросу Косово и Метохии.

29 марта Александр Вучич заявил, что Сербия находится под постоянным давлением из-за своего нейтралитета и отношений с Россией. «Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», — заявил политик.

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      Владимир Седов
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