«Как Хиросима и Нагасаки». Американский конгрессмен предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерными ударами

Конгрессмен Уолберг призвал окончить конфликт в Газе и на Украине ядерным ударом

Член Палаты представителей Конгресса США Тим Уолберг призвал закончить конфликты в секторе Газа и на Украине ядерными ударами. Он заявил, что Вашингтон не должен тратить «ни цента на гуманитарную помощь» и завершить противостояние как можно быстрее. Слова республиканца процитировала газета The Washington Post.

Должно быть, как Нагасаки и Хиросима. Закончить побыстрее Тим Уолберг член Палаты представителей Конгресса США

США нанесли удары атомными бомбами по Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия. Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года это количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число на данный момент превышает 350 тысяч.

Конгрессмен призвал «быстро победить» Россию на Украине

Американский законодатель также высказался о завершении конфликта на Украине, отметив, что там должно быть то же самое, что и в Газе.

Вместо того чтобы 80 процентов на Украине использовались в гуманитарных нуждах, надо, чтобы от 80 до 100 процентов было на разрушение России, если мы хотим это сделать Тим Уолберг член Палаты представителей Конгресса США

В январе бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украина не должна стесняться таких методов, как геноцид населения, в борьбе против «агрессии» России.

Он сравнил предложенный им сценарий развития украинского конфликта с историческими событиями, такими как уничтожение части населения Третьего рейха и сброс американскими войсками атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

Уолберг оправдался за свои слова, назвав их метафорой

31 марта Уолберг оправдался за свое выступление в Мичигане, назвав слова о ядерном ударе метафорой. Заявление политика опубликовано в его аккаунте в соцсети X.

Будучи ребенком, выросшим в эпоху холодной войны, последнее, за что я выступил бы. На сокращенной видеозаписи я использовал метафору для выражения того, что Украине и Израилю нужно победить как можно скорее, не подвергая опасности американских военных Тим Уолберг член Палаты представителей Конгресса США

Он отметил, что его рассуждения были совершенно противоположны тому, как о них сообщили американские СМИ. Конгрессмен подчеркнул, что необходимо скорейшее завершение конфликта, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Чем скорее ХАМАС и Россия сдадутся, тем легче будет двигаться дальше. Использование этой метафоры, вырванной из контекста, искажает мою мысль, но я в полной мере придерживаюсь этих убеждений и в полной мере поддерживаю наших союзников Тим Уолберг член Палаты представителей Конгресса США

Ученые-атомщики оценивают риски мировой ядерной войны, означающей конец человечества, как крайне серьезные. Часы Судного дня, символический циферблат с часовой и минутной стрелками, которые показывают время, оставшееся до ядерной катастрофы, сейчас находятся в 90 секундах от полуночи.

23 января 2024 года стрелка осталась на прежнем месте. Впервые в этом положении, максимально близком к катастрофическому, часы были установлены в прошлом году, в январе 2023-го.