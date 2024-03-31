Китай назвали вероятной крупнейшей экономикой мира к 2035 году

Размер экономики КНР с большой вероятностью превысит показатели США к 2035 году

Китай с высокой вероятностью по размеру ВВП обгонит США к 2035 году и, таким образом, станет крупнейшей экономикой мира. К таким выводам пришли исследователи из США, КНР, России и Канады в совместном докладе «Капитализация процентов: высококачественное развитие Китая и прогноз на 2035 год», передает РИА Новости.

«Исходя из того, что экономический рост в Китае выше, чем в США, а также из постоянного признания юаня, растущей интернационализации юаня и долгосрочной конкуренции юаня и доллара США, ожидается, что Китай обгонит США в качестве крупнейшей экономики мира примерно в 2035 году с высокой вероятностью», — отметили авторы доклада.

При этом исследователи уточнили, что для достижения этой цели необходимы сохранения темпов роста китайской экономики на уровне пяти процентов в ближайшие годы и четырех процентов — до 2035 года. В то же время основным двигателем глобального экономического роста станут развивающиеся страны, подчеркивается в докладе.

Ранее в пятерку наиболее быстрорастущих экономик G20 попала Россия. По итогам 2023 года ее ВВП увеличился на 3,6 процента, что меньше только показателей Индии, КНР, Индонезии и Турции.