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11:13, 31 марта 2024Бывший СССР

Кличко заявил о невозможности заморозки конфликта на Украине

Мэр Киева Кличко: идея о заморозке конфликта на Украине неверная
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Заморозка конфликта на Украине и уступка территорий сейчас невозможна. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Bild.

«Это ошибочная точка зрения [о возможности заморозки конфликта], вместо этого нам необходимо больше поддержки. Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом», — подчеркнул он.

Вместо разговоров о возможной заморозке конфликта, по мнению Кличко, Украине необходимо больше поддержки — в частности, новые ракеты для систем ПВО Patriot. При этом сохраняется вероятность нового российского наступления на Киев, который, по словам мэра, «был и остается целью» для Москвы.

Ранее Виталий Кличко обвинил украинское правительство в давлении на СМИ и журналистов, которые критикуют политику страны. Подобные преследования вредят имиджу государства на международной арене, полагает он.

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      Дмитрий Попов
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