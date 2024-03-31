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13:13, 31 марта 2024Интернет и СМИ

На Балканах оценили попытки ЕС сделать из России врага Европы

Advance: ЕС пошел на необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага Европы

Фото: Unsplash

Европейский союз (ЕС), пойдя на поводу у США и пытаясь сделать из России врага Европы, пошел на необдуманный шаг. Об этом заявили обозреватели хорватского издания Advance.

«Европа попыталась любой ценой превратить Россию в угрозу своей жизни (...). Полномасштабный конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для европейцев — разрушены все надежды на обретение настоящей стратегической автономии [от США]. Если раньше Европа была американским вассалом, то отныне ее статус снизится еще ниже», — говорится в статье.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera заявила, что НАТО нужно как минимум 300 тысяч солдат для защиты восточного фланга Европы, от Балтийского до Черного моря. «По схеме, одобренной в 2022 году на мадридском саммите, первое ядро в 100 тысяч человек должно быть готово к действию в течение 10 дней; остальные 200 тысяч — в течение 10-30 дней», — говорится в материале.

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      Марина Совина
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