На подъездах к Крымскому мосту образовались очереди из 300 автомобилей

Время ожидания в очереди в Крыму и Краснодарском крае составляет около часа

В очередях на подъездах к Крымскому мосту стоят более 300 автомобилей. Сообщение передается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«В очереди со стороны Тамани находится 135 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа», — опубликовано в 16:00 по московскому времени.

При этом с утра в Telegram-канале информационного центра указывалось, что никаких затруднений при подъезде к пунктам досмотра не отмечается.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сроках открытия альтернативного Крымскому мосту маршрута. По его словам, железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым через Бердянск и Мелитополь должна заработать к концу 2024 года.