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22:48, 31 марта 2024Бывший СССР

На Украине доставленный в военкомат мужчина покончил с собой

ТАСС: на Украине доставленный в военкомат мужчина покончил с собой

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Мужчина, которого доставили в военкомат, территориальный центр комплектования (ТЦК) Светловодска Кировоградской области Украины, покончил с собой в присутствии медиков и полицейских, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 28 марта. Сотрудники правоохранительных органов получили уведомление от работников ТЦК о том, что местный житель угрожает покончить жизнь суицидом. Приехав на место, полицейские из-за неадекватного поведения мужчины вызвали скорую помощь. Медики после осмотра решили отправить его в психдиспансер, но он напал на полицейского и покончил с собой.

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Сообщается, что по результатам служебного расследования будет дана правовая оценка действиям находившихся на месте происшествия полицейских. На время расследования заместителя руководителя территориального подразделения отстранили от исполнения служебных обязанностей, отмечается в источнике.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал число сдавшихся в плен в Херсонской области бойцов Вооруженных сил Украины. За прошедшую неделю сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов.

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      Марина Совина
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